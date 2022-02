(Di domenica 20 febbraio 2022) Udine, 20 feb. (Adnkronos) - L'che conduceva per 1 a zero sullatra lemure amiche dello stadio di casa si 'èfatta raggiungere al 45' delcon una rete segnata da Felipe Anderson. I bianconeri erano andati in vantaggio al quinto minuto con un diagonale di Gerard Deulofeu.

Advertising

zazoomblog : Calcio: Udinese-Lazio 1-1 alla fine del primo tempo - #Calcio: #Udinese-Lazio #primo #tempo - NeminiNemo : Porto bene alla Lazio. Lol. Apro l'applicazione pirata Clicco udinese Lazio Vedo 1-0 udinese Passano 10 minuti Part… - sportli26181512 : Udinese-Lazio, Pedro ko: Sarri in ansia: Lo spagnolo si è fermato alla Dacia Arena dopo 23’: dentro Cabral … - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Gol! Udinese - Lazio 1-1, rete di Felipe Anderson (LAZ) - StatsfootDps06 : Udinese Calcio 1-1 Lazio 45e minute : But pour la Lazio de Rome buteur : Felipe Anderson -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Udinese

PRIMO TEMPO 45' GOL LAZIO : Pareggia la squadra di Sarri, sugli sviluppi di undi punizione. ... 17' Occasione enorme per l', che va vicinissima al raddoppio con Makengo, che apre l'azione ...Infortunio per Pedro in- Lazio. L'attaccante spagnolo, dopo aver tentato una serpentina al 20 , finisce giù e fa fatica a rialzarsi. Esce subito per un problema alla caviglia, non ancora chiara l'entità reale del ...Udine, 20 feb. (Adnkronos) – L’Udinese che conduceva per 1 a zero sulla Lazio tra lemure amiche dello stadio di casa si ‘èfatta raggiungere al 45’ del primo tempo con una rete segnata da Felipe ...L’Udinese ha investito 10 milioni di euro per l’attaccante ... attaccante che è alto 1.99 m. L’altezza nel calcio è sempre stata ritenuta dagli addetti ai lavori un’arma a doppio taglio. Se fa la ...