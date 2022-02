Arrivano contributi a fondo perduto del 65%: il bando Inail completo (Di domenica 20 febbraio 2022) L’Inail ha pubblicato il bando ISI che consente alle imprese di ottenere contributi a fondo perduto del 65%: tutti i dettagli L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha confermato il bando ISI 2021: la procedura informatica per la compilazione della domanda sarà pubblicata sul portale dell’ente a partire dal 26 febbraio 2022. Il bando ISI (Fonte: Pixabay)Tale misura ha lo scopo di incentivare le imprese a dare vita a progetti per il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti. Inoltre, come si legge sul sito Inail, si vuole anche “Incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti ... Leggi su vesuvius (Di domenica 20 febbraio 2022) L’ha pubblicato ilISI che consente alle imprese di otteneredel 65%: tutti i dettagli L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha confermato ilISI 2021: la procedura informatica per la compilazione della domanda sarà pubblicata sul portale dell’ente a partire dal 26 febbraio 2022. IlISI (Fonte: Pixabay)Tale misura ha lo scopo di incentivare le imprese a dare vita a progetti per il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti. Inoltre, come si legge sul sito, si vuole anche “Incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti ...

