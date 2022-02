Tempesta Eunice, persone spazzate dal vento e aerei che non riescono ad atterrare: è impressionante VIDEO (Di sabato 19 febbraio 2022) La Tempesta Eunice, che ieri ha colpito il Regno Unito prima di raggiungere il continente europeo con violente raffiche di vento e onde spettacolari, ha provocato la morte di almeno otto persone e creato un caos nei collegamenti in tutta l’Europa nord occidentale destinato a ripercuotersi per tutta la giornata. Centinaia di voli, treni e traghetti sono stati cancellati a causa dei venti forti di Eunice, giunta a meno di 48 ore da un’altra perturbazione, denominata Dudley, che aveva provocato almeno sei morti sul continente. Buckle up#Eunice pic.twitter.com/KxC4P4qgZq— Mehmet (@mehmet emmi) February 17, 2022 Nei Paesi Bassi sono morte 4 persone, secondo i servizi di emergenza olandesi, per la caduta di alberi o in incidenti durante il passaggio della ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 19 febbraio 2022) La, che ieri ha colpito il Regno Unito prima di raggiungere il continente europeo con violente raffiche die onde spettacolari, ha provocato la morte di almeno ottoe creato un caos nei collegamenti in tutta l’Europa nord occidentale destinato a ripercuotersi per tutta la giornata. Centinaia di voli, treni e traghetti sono stati cancellati a causa dei venti forti di, giunta a meno di 48 ore da un’altra perturbazione, denominata Dudley, che aveva provocato almeno sei morti sul continente. Buckle up#pic.twitter.com/KxC4P4qgZq— Mehmet (@mehmet emmi) February 17, 2022 Nei Paesi Bassi sono morte 4, secondo i servizi di emergenza olandesi, per la caduta di alberi o in incidenti durante il passaggio della ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Allerta meteo in Gran Bretagna, la tempesta Eunice minaccia anche Londra #ANSA - ilpost : Tantissime persone stanno guardando questa diretta di aerei che volano attraverso una tempesta in Inghilterra - RaiNews : I venti di Eunice sfiorano i 200 chilometri orari sull'isola di Wight, è record: si tratta della raffica più violen… - quotidianodirg : #DalMondo #aerei Tempesta Eunice, persone spazzate dal vento e aerei che non riescono ad atterrare: è impressionant… - wwwmeteoit : A milioni di persone in tutto il Regno Unito è stato detto di rimanere a casa e di prepararsi a 'una delle peggiori… -