Stroncato da un malore a 53 anni: addio al parafarmacista Sergio Bravi, tre mesi fa la terza dose

Stroncato da un malore improvviso, è morto mercoledì notte, a 53 anni, Sergio Bravi, titolare della parafarmacia di via La Spina, nel quartiere Misericordia di Fabriano. Grande appassionato e tifoso di basket, Bravi era conosciuto da tanti come "Gibbo".

