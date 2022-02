Star Trek: ci sarà un quarto film con Chris Pine e Zachary Quinto per le avventure a bordo dell’Enterprise (Di sabato 19 febbraio 2022) Entusiasmo alle stelle – letteralmente – per i milioni di fans sparsi in tutto il mondo dopo la conferma della Paramount e del produttore J.J. Abrams dell’arrivo all’orizzonte di un nuovo capitolo della saga di Star Trek: a Dicembre 2023 torneremo sull’Enterprise. Confermato il nuovo film della saga di Star Trek per Dicembre 2023 (immagine tratta dalla pagina Facebook “Star Trek”) – ComputerMagazine.itQuel che sappiamo è ancora poco, ma basta per scuotere gli animi di milioni di appassionati sparsi in tutto il mondo: una nuova spedizione dell’Enterprise e del suo equipaggio è in arrivo. Tra 22 mesi per l’esattezza, ovvero a Dicembre 2023. Il nuovo capitolo cinematografico di una delle saghe di maggior successo della storia del Cinema ... Leggi su computermagazine (Di sabato 19 febbraio 2022) Entusiasmo alle stelle – letteralmente – per i milioni di fans sparsi in tutto il mondo dopo la conferma della Paramount e del produttore J.J. Abrams dell’arrivo all’orizzonte di un nuovo capitolo della saga di: a Dicembre 2023 torneremo sull’Enterprise. Confermato il nuovodella saga diper Dicembre 2023 (immagine tratta dalla pagina Facebook “”) – ComputerMagazine.itQuel che sappiamo è ancora poco, ma basta per scuotere gli animi di milioni di appassionati sparsi in tutto il mondo: una nuova spedizionee del suo equipaggio è in arrivo. Tra 22 mesi per l’esattezza, ovvero a Dicembre 2023. Il nuovo capitolo cinematografico di una delle saghe di maggior successo della storia del Cinema ...

