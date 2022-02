PS4 Rilasciato PS4JB v3 5 0-beta

(Di sabato 19 febbraio 2022) Lo sviluppatore rareranger haun nuovo aggiornamento per i dispositivi Android diandroid con la nuova versione 3.5.0android è un applicazione utile per PS4, per dispositivi android, che vi permette di creare un server http e inviare l’exploit pOOBs4 sul firmware 9.00. Dopo che l’exploit è stato caricato, il payload GoldHen viene inviato automaticamente. Inoltre è possibile “iniettare” payload personalizzati e offre un opzione per montare l’immagine exploit utilizzando il telefono come unità USB Installazione Scarica l’ultimo apk ( https://github.com/rareranger/android/releases/ ) Installalo sul tuo dispositivo Android Collega il tuo dispositivo Android e PS4 allo stesso WiFi Fai clic su “Avvia server” e inserisci l’indirizzo scritto sopra il pulsante, sul browser della ...

