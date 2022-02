Pechino 2022, Giovannini: “Olimpiade emozione stupenda, ma volevo chiuderla diversamente” (Di sabato 19 febbraio 2022) “È stata la gara che volevo, con ritmo sostenuto”. Così Andrea Giovannini commenta la sua mass start maschile di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, chiusa all’11esimo posto in classifica. “Le curve sono sempre state controllate, sono sempre stato nella posizione giusta. Nel trovare la posizione ho perso l’attimo, sono rimasto dietro e dopo un po’ di sgomitate sono rimasto là. L’Olimpiade è stata una bella emozione, tanti momenti belli nel pre gara. È stato bello, mi sarebbe piaciuto concluderla in maniera diversa”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) “È stata la gara che, con ritmo sostenuto”. Così Andreacommenta la sua mass start maschile di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi invernali di, chiusa all’11esimo posto in classifica. “Le curve sono sempre state controllate, sono sempre stato nella posizione giusta. Nel trovare la posizione ho perso l’attimo, sono rimasto dietro e dopo un po’ di sgomitate sono rimasto là. L’è stata una bella, tanti momenti belli nel pre gara. È stato bello, mi sarebbe piaciuto concluderla in maniera diversa”. SportFace.

