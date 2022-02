Milan, Pioli: 'Siamo delusi, eravamo partiti bene e invece abbiamo solo un piccolo punto. Errori non da noi' (Di domenica 20 febbraio 2022) Ecco l’analisi di Stefano Pioli ai microfoni di Sky dopo il pareggio di stasera: “Lasciamo stare Ibra, la squadra ha fatto bene c... Leggi su calciomercato (Di domenica 20 febbraio 2022) Ecco l’analisi di Stefanoai microfoni di Sky dopo il pareggio di stasera: “Lasciamo stare Ibra, la squadra ha fattoc...

Advertising

PietroMazzara : Inammissibile, inaccettabile. Salgono a 10 i punti persi dal Milan con squadre dalla 11ª alla 20ª posizione in ques… - AntoVitiello : #Pioli: “#Lazetic ha bisogno di un lavoro personalizzato, anche per non incorrere in infortuni, ha bisogno ancora u… - AntoVitiello : #Pioli: “Siamo delusi perché non abbiamo giocato la miglior partita. Commesso ingenuità che abbiamo pagato a caro p… - SirEdward2007 : RT @NicoSchira: Stefano #Pioli a Dazn: 'Non c'è nessuno del vostro lavoro che crede che il #Milan possa vincere lo scudetto eppure mi chied… - Gazzetta_it : Pioli: 'Che delusione, sono mancate troppe cose. Ma quella rovesciata di Leao...' #SalernitanaMilan -