L’opinionista non si risparmia: “Non qualificarci per il Qatar sarebbe un disastro!” (Di sabato 19 febbraio 2022) Durante un’intervista a Il Mattino, Fabio Capello si dice favorevole all’ipotetico stop al campionato per permettere alla Nazionale di Mancini di allenarsi qualche giorno in più in vista dei playoff: Capello – campionato – mondiali “Qualsiasi cosa Mancini e la Figc chiedono per aumentare le possibilità di andare ai Mondiali deve essere fatto. Perché non qualificarci per il Qatar sarebbe un disastro”. L’Italia sarà impegnata a partire dal 24 marzo contro la Macedonia del Nord, sperando di qualificarsi per la finale e staccare un ticket per il mondiale dell’inverno 2022. Chiara Dell’Orto Chiara Dell’Orto Leggi su rompipallone (Di sabato 19 febbraio 2022) Durante un’intervista a Il Mattino, Fabio Capello si dice favorevole all’ipotetico stop al campionato per permettere alla Nazionale di Mancini di allenarsi qualche giorno in più in vista dei playoff: Capello – campionato – mondiali “Qualsiasi cosa Mancini e la Figc chiedono per aumentare le possibilità di andare ai Mondiali deve essere fatto. Perché nonper ilun disastro”. L’Italia sarà impegnata a partire dal 24 marzo contro la Macedonia del Nord, sperando di qualificarsi per la finale e staccare un ticket per il mondiale dell’inverno 2022. Chiara Dell’Orto Chiara Dell’Orto

Advertising

BosonettoSabina : @TZSOFOAZ1 @Sonia35178282 Non è Soleil che va a fare l opinionista ...SIMONA IZZO E ANTONELLA ELIA !! - Rosanna09876 : @antonellaD_E @Ilbimbodisole1 Vi duole perché non é la vostra a far l opinionista - carlokarl : RT @GoriRoberto1: Io ho tantissime cose da fare, sono presidente di Regione, ma sarei onorato di fare l’opinionista da te, Barbara” (Nicola… - GoriRoberto1 : Io ho tantissime cose da fare, sono presidente di Regione, ma sarei onorato di fare l’opinionista da te, Barbara” (… - mychilledbones : @Rosa71714104 @AdrianaVolpeTV Forse non ti rendi conto, che ogni volta Adriana viene taggata in queste cose che suc… -