LIVE Volta ao Algarve 2022 | tappa di oggi in DIRETTA | arrivano i primi riferimenti

Leggi su oasport

(Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.02 Buona partenza per Michele Gazzoli; c’è attesa anche per sapere i tempi al primo intervallo degli altri azzurri che hanno cominciato la loro gara. 15.59 Cambiano, intanto, i migliori tempi al primo riferimento (9.6 km): Rafael Reis (Glassdrive-Q8-Anicolor) 12’40” Yves Lampaert (Qucik-Step Alpha Vinyl Team) +13? Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix) +27? Ben Tulett (INEOS Grenadiers) +42? MICHELE GAZZOLI (Astana Qazaqstan Team) +44? 15.56 Arriva il primo tempo finale, sul traguardo, a Tavira: è dello statunitense Joseph Dombrowski (Astana Qazaqstan Team) con 44’54”. 15.53 Alle loro spalle l’azzurro Michele Gazzoli (Astana Qazaqstan Team), +17?. 15.50 In ritardo di 15? il britannico Ben Tulett (INEOS Grenadiers). 15.47 Al momento, il miglior tempo al km 9.6 è dell’olandese Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix) con 13’07?02. 15.44 Iniziano ...