Juve, Vlahovic: "Trasformiamo il dispiacere in furia combattiva" (Di sabato 19 febbraio 2022) Dalla compattezza del gruppo alla futura sfida Champions, con un pizzico di delusione . Questo il leitmotiv delle reazioni social post derby dei giocatori della Juventus. Si comincia dal post ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 19 febbraio 2022) Dalla compattezza del gruppo alla futura sfida Champions, con un pizzico di delusione . Questo il leitmotiv delle reazioni social post derby dei giocatori dellantus. Si comincia dal post ...

_Morik92_ : Un passo in avanti (Bergamo), cinque passi indietro (stasera). La #Juve di #Vlahovic e #Zakaria è tornata quella sc… - CorSport : #Allegri: '#Vlahovic deve imparare a giocare in una grande squadra' ??? - GoalItalia : Bremer brilla in #JuveToro: il brasiliano stravince ancora il duello con Vlahovic ???????? - JManiaSite : Tanti passi indietro per la #Juventus nel #derby: a centrocampo si salva solo #Locatelli, attacco inconsistente non… - AlesMosca1989 : @Darkfenix63 @GennaroSpinaa Ma è il mio pensiero e io sono un fan accanito di vlahovic che ha ha sofferto 2 volte a vederlo andare alla juve -