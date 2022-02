Cagliari-Napoli | tante assenze per i sardi L’atteggiamento sarà fondamentale

Advertising

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 GdS – Assenze Cagliari, Mazzarri spera di recuperare almento tre giocat… - cn1926it : #Spalletti scioglie le riserve per #Cagliari: #Ounas scalda i motori? - cn1926it : #Mazzarri e #Giulini caricano la squadra: il #Cagliari ha bisogno di salvarsi - cn1926it : Pisacane: “Il #Napoli ha dimostrato di potersela giocare contro una big europea” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Cagliari, tanti indisponibili contro il Napoli: Mazzarri spera di ritrovare almeno tre elementi https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Napoli

... pari al 45' L'Empoli veleggia 8 punti più avanti dopo l'ultimo pareggio ottenuto in casa proprio contro il, dopo il blitz didel 12 dicembre scorso la formazione toscana non è più ...Da Roma - Verona a Salernitana - Milan passando per Fiorentina - Atalanta, Inter - Sassuolo e, scopriamo le ultime sulle probabili formazioni con i giornalisti della Gazzetta. In ...La Gazzetta dello Sport dedica spazio al Cagliari di Walter Mazzarri. I sardi dovranno giocare contro il Napoli per il posticipo di lunedì per la 26^ giornata, ma gli indisponibili in casa Cagliari ...La Gazzetta dello Sport dedica spazio al Cagliari di Walter Mazzarri. I sardi dovranno giocare contro il Napoli per il posticipo di lunedì per la 26^ giornata, ma gli indisponibili in casa Cagliari ...