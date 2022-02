Atletica, Gaia Sabbatini vola sui 1000 metri: record italiano a Birmingham, Magnani cade dopo 8 anni. Bogliolo squalificata (Di sabato 19 febbraio 2022) Gaia Sabbatini ha firmato il nuovo record italiano dei 1000 metri indoor. Prestazione maiuscola da parte della mezzofondista azzurra, che al debutto stagionale ha subito timbrato il cartellino in maniera perentoria. La 22enne si è infatti esaltata a Birmingham (Gran Bretagna), in occasione di una tappa del World Indoor Tour 2022 di Atletica leggera (livello gold). L’abruzzese ha fermato il cronometro su 2:38.67, migliorando di oltre un secondo il precedente primato, detenuto da ormai otto anni da Margherita Magnani (2:39.94 nel 2014). La 22enne, che la scorsa estate aveva sfiorato la finale sui 1500 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha concluso al quarto posto su questa distanza spuria nella gara ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022)ha firmato il nuovodeiindoor. Prestazione maiuscola da parte della mezzofondista azzurra, che al debutto stagionale ha subito timbrato il cartellino in maniera perentoria. La 22enne si è infatti esaltata a(Gran Bretagna), in occasione di una tappa del World Indoor Tour 2022 dileggera (livello gold). L’abruzzese ha fermato il cronometro su 2:38.67, migliorando di oltre un secondo il precedente primato, detenuto da ormai ottoda Margherita(2:39.94 nel 2014). La 22enne, che la scorsa estate aveva sfiorato la finale sui 1500alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha concluso al quarto posto su questa distanza spuria nella gara ...

