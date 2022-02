Serie C-Girone C, designazioni 28^ giornata: ecco chi arbitrerà Palermo-Turris (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’AIA ha reso note le designazioni riguardanti la 28^ giornata del Girone C di Serie C. Ad arbitrare Palermo-Turris sarà Michele Giordano di Novara. Di seguito, direttore di gara, assistenti e quarto uomo, di tutti i match che si... Leggi su mediagol (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’AIA ha reso note leriguardanti la 28^delC diC. Ad arbitraresarà Michele Giordano di Novara. Di seguito, direttore di gara, assistenti e quarto uomo, di tutti i match che si...

Alepiu4 : @cavicchioli Draghi è un'ottimo allenatore con una pessima squadra di serie C2 girone b. Senza offesa per la C2 girone b - karda70 : RT @legabasketfem: Diciottesimo turno per il Girone Sud di Serie A2, c'è un suggestivo scontro tra @pfumbertide e @CestSpezzina ?? #LBFLIV… - legabasketfem : Weekend di grandi partite per Girone Nord di Serie A: Udine-Brixia ma anche un interessante @alpobasket99-… - legabasketfem : Diciottesimo turno per il Girone Sud di Serie A2, c'è un suggestivo scontro tra @pfumbertide e @CestSpezzina ??… - CurzolaRc : RT @parallelecinico: 19 febbraio 2012: Tortona batte la 'Abc Cantù' e prosegue la sua marcia in testa al girone A di Serie C1. 19 febbraio… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Girone Il S dtirol torna al Druso per affrontare la Pro Patria L'FC S dtirol torna in casa. Domenica 20 febbraio, nella 27esima giornata, nona del girone di ritorno del campionato di Serie C girone A 2021 - 2022, i biancorossi saranno di scena sul terreno dello Stadio 'Druso' di viale Trieste per incontrare la Pro Patria. Calcio d'inizio alle ore 14.30. I biancorossi di mister ...

Basket femminile. Importante match casalingo per la Domus Mulieris Si tratta del recupero del match non disputato a gennaio e valido come quarta giornata di ritorno del girone A di serie B, una sfida che, alla luce dei risultati maturati nelle scorse settimane, ...

Calcio. Serie C, girone B - Pescara d'assalto, ma è solo 0-0 AbruzzoLive.tv A2 Femminile - Sud, scontro diretto tra La Spezia e Umbertide per la 18a Stabilite le partecipanti alla Coppa Italia, la Serie A2 Girone Sud prosegue col girone di ritorno con la diciottesima giornata. Al PalaMariotti la Cestistica Spezzina sfida La Bottega del Tartufo ...

Anthea Vicenza Volley: trasferta siciliana a Catania Serie A2 femminile girone B, per l’Anthea Vicenza Volley trasferta siciliana a Catania Domenica alle 17 la squadra di Luca Chiappini affronta la Rizzotti Design nel terz’ultimo appuntamento di regular ...

