Sampdoria, Lanna: «Le difficoltà sono oggettive. Giampaolo? Scelta condivisa» (Di venerdì 18 febbraio 2022) Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha fatto un bilancio della stagione: ecco le sue dichiarazioni Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Telenord. Le sue parole su un bilancio fino ad ora e la Scelta Giampaolo: PRESIDENTE – «Si ricordano gli anni d’oro. Spero che l’affetto continui anche in questo periodo da presidente. E’ importante perché significherebbe che tanta gente si riavvicina al mondo Sampdoria ed è quello che tutti vogliamo. Io in primis farò di tutto per riavvicinare la tifoseria blucerchiata alla squadra». BILANCIO – «Le difficoltà sono oggettive. Però diciamo che il mercato, a parte la punta che non siamo riusciti a prendere, mi sembra sia andato bene. Siamo riusciti a ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Marco, presidente della, ha fatto un bilancio della stagione: ecco le sue dichiarazioni Marco, presidente della, ha parlato ai microfoni di Telenord. Le sue parole su un bilancio fino ad ora e la: PRESIDENTE – «Si ricordano gli anni d’oro. Spero che l’affetto continui anche in questo periodo da presidente. E’ importante perché significherebbe che tanta gente si riavvicina al mondoed è quello che tutti vogliamo. Io in primis farò di tutto per riavvicinare la tifoseria blucerchiata alla squadra». BILANCIO – «Le. Però diciamo che il mercato, a parte la punta che non siamo riusciti a prendere, mi sembra sia andato bene. Siamo riusciti a ...

Advertising

sportli26181512 : Sampdoria, Bonetti: 'Ferrero tutto tranne che un presidente, Lanna dà garanzia': Anche a distanza di anni, Ivano Bo… - SampNews24 : #Lanna: «Difficoltà oggettive. Cessione #Sampdoria? Nessuna certezza» - sportli26181512 : Sampdoria, Lanna incontra i tifosi in coda per i biglietti: selfie, autografi e una richiesta...: Senza Digos, senz… - TMWSampdoria : Sampdoria, Lanna: 'Difficoltà sono oggettive. Sabato vedere pubblico numeroso e rumoroso' - sportli26181512 : Entusiasmo Sampdoria, Sud esaurita per l'Empoli: Gli appelli del presidente della Sampdoria Marco Lanna per invitar… -