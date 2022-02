Nucleare, nuovo record per l’impianto JET nel Regno Unito (Di sabato 19 febbraio 2022) 59 megajoules di energia termica in 5 secondi (il joule è l’unità di misura adottata dal Sistema Internazionale per il lavoro, l’energia e il calore): è il nuovo record segnato da fisici e ingegneri presso l’impianto Jet (Joint European Torus), il più grande reattore a fusione Nucleare sperimentale finora costruito e facente parte di EUROfusion, il consorzio europeo per lo sviluppo della fusione Nucleare. nuovo record, si diceva, perché l’ultimo, 21,7 megajoules, era stato stabilito nel 1997 sempre al JET, che ha sede presso la UK Atomic Energy Authority (UKAEA), ad Abingdon-on-Thames, nel Regno Unito.La ricerca si inscrive all’interno di Iter, un progetto di ricerca sulla fusione in corso di realizzazione a Cadarache, nel sud della ... Leggi su cityroma (Di sabato 19 febbraio 2022) 59 megajoules di energia termica in 5 secondi (il joule è l’unità di misura adottata dal Sistema Internazionale per il lavoro, l’energia e il calore): è ilsegnato da fisici e ingegneri pressoJet (Joint European Torus), il più grande reattore a fusionesperimentale finora costruito e facente parte di EUROfusion, il consorzio europeo per lo sviluppo della fusione, si diceva, perché l’ultimo, 21,7 megajoules, era stato stabilito nel 1997 sempre al JET, che ha sede presso la UK Atomic Energy Authority (UKAEA), ad Abingdon-on-Thames, nel.La ricerca si inscrive all’interno di Iter, un progetto di ricerca sulla fusione in corso di realizzazione a Cadarache, nel sud della ...

