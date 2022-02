' Ndrangheta | pestaggi a componenti clan rivale | 4 arresti

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Avevano agito in pieno giorno e a viso scoperto nel centro della città nei confronti di persone riconducibili alla coscaAcri - Morfò, mettendo in atto una vera e propria spedizione punitiva ...

Il provvedimento costituisce, di fatto, il seguito di un precedente eseguito il 27 luglio 2021, con l'arresto di due persone ritenute autori deie nel corso del quale erano stati danneggiati ...... che aveva determinato l'arresto di due persone ritenute gravemente indiziate dei violentiin danno di soggetti riconducibili al sodalizio di 'Acri - Morfò , nel corso del quale ...Il provvedimento costituisce, di fatto, in seguito a quello già eseguito il 27 luglio 2021, che aveva determinato l’arresto di due persone ritenute gravemente indiziate dei violenti pestaggi ...(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 18 FEB - Avevano agito in pieno giorno e a viso scoperto nel centro della città nei confronti di persone riconducibili alla cosca rivale Acri-Morfò, mettendo in atto una ...