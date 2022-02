Milan, Castillejo scatenato in allenamento: i suoi gol in partitella | VIDEO (Di venerdì 18 febbraio 2022) E' un Samu Castillejo letteralmente scatenato in allenamento. Ecco i suoi gran gol segnati durante l'allenamento svolto nella giornata di ieri. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 18 febbraio 2022) E' un Samuletteralmentein. Ecco igran gol segnati durante l'svolto nella giornata di ieri.

Advertising

bestpartofdream : @H0PESTR0M Alexis, Castillejo e Calabria. Ho anche i miei dubbi su Leao e Kalulu, nel Milan forse ce ne sono di più - RaffaelloComes : @Angelredblack1 @MilanLiveIT esterno dx di livello scordatelo....finchè rimarrà castillejo a contratto nn verrà pre… - RaffaelloComes : @Rougenoir1978 quando qualcuno dice che non è impoortante sbaglia....il milan non può permettersi esuberi contrattu… - Spina141 : @itsnotanangel No no I sostituti di Romagnoli e sono a parte Belotti a 0 lo si accetta solo se vanno via Mes… - toda022 : Bel gol Mpabbe ma non è sicuramente il più forte ad oggi. Il più forte gioca nel Milan ed è inutile parlarne. Esatt… -