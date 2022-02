Luca Onestini, occhio nero per l’ex tronista di Uomini e Donne: la rissa in un bar di Parigi durante la partita PSG-Real Madrid (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Un occhio nero per colpa tua”. Così Luca Onestini si è rivolto – via social – alla fidanzata spagnola Cristina Porta. Andiamo con ordine. La coppia è andata a Parigi per qualche giorno di relax e insieme Luca e Cristina sono andati a vedere il match di Champions League Paris Saint Germain – Real Madrid in un bar. “Era pieno di tifosi del Paris Saint Germain. Quando i francesi hanno segnato il gol (ad opera di Mbappé, durante il recupero, ndr), Cristina ha gridato e questo è stato il risultato: un pugno sull’occhio”, ha raccontato l’ex di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip2. Dunque una rissa causata dalla reazione rammaricata di Cristina e in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Unper colpa tua”. Cosìsi è rivolto – via social – alla fidanzata spagnola Cristina Porta. Andiamo con ordine. La coppia è andata aper qualche giorno di relax e insiemee Cristina sono andati a vedere il match di Champions League Paris Saint Germain –in un bar. “Era pieno di tifosi del Paris Saint Germain. Quando i francesi hanno segnato il gol (ad opera di Mbappé,il recupero, ndr), Cristina ha gridato e questo è stato il risultato: un pugno sull’”, ha raccontatodie del Grande Fratello Vip2. Dunque unacausata dalla reazione rammaricata di Cristina e in ...

