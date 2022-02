LIVE Speed skating, 1000 metri Olimpiadi 2022 in DIRETTA: David Bosa cerca un piazzamento di prestigio, si parte alle 9.30 (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le gare in tv/streaming e gli azzurri al via 9.10 L’azzurro David Bosa sarà invece nella quinta batteria, opposto al kazako Kuzin. 9.00 Atteso anche il primatista del mondo, il russo Kulizhnikov, inserito nella sesta batteria. 8.45 Tanti i nomi attesi in pista, tra cui quello dell’olandese Kai Verbij, campione del mondo della distanza nel 2019 e talento più puro della scuola oranje. 8.34 Buongiorno amici di OA Sport. Tra meno di un’ora inizierà la finale dei 1000 metri di pattinaggio di velocità, in gara anche l’azzurro David Bosa. Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE testuale di quest’altra giornata dedicata allo Speed ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire le gare in tv/streaming e gli azzurri al via 9.10 L’azzurrosarà invece nella quinta batteria, opposto al kazako Kuzin. 9.00 Atteso anche il primatista del mondo, il russo Kulizhnikov, inserito nella sesta batteria. 8.45 Tanti i nomi attesi in pista, tra cui quello dell’olandese Kai Verbij, campione del mondo della distanza nel 2019 e talento più puro della scuola oranje. 8.34 Buongiorno amici di OA Sport. Tra meno di un’ora inizierà la finale deidi pattinaggio di velocità, in gara anche l’azzurro. Buongiorno e bentrovati allatestuale di quest’altra giornata dedicata allo...

