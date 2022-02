“Le hanno trovate sul cellulare”. Serena Mollicone, la scoperta sul maresciallo indagato per omicidio (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sono passati quasi ventuno anni da quel giorno di giugno del 2001 quando il corpo senza vita di Serena Mollicone, 18enne di Arce, venne ritrovato nel bosco dal fidanzato. Negli ultimi tempi nuovi dettagli emersi hanno permesso di ricostruire quello che sarebbe successo dentro la caserma dei carabinieri dove, secondo un testimone, poi trovato morto, la ragazza fu vista entrare e non uscì più. Già durante la scorsa udienza che si è svolta venerdì 28 gennaio è emerso un dettaglio importante. Nel corso del processo che vede il maresciallo dei carabinieri ed ex comandante della caserma di Arce Franco Mottola, la moglie Anna Maria, il figlio Marco e il maresciallo Vincenzo Quatrale imputati per concorso in omicidio, secondo quanto ricostruito dal reparto di investigazioni ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sono passati quasi ventuno anni da quel giorno di giugno del 2001 quando il corpo senza vita di, 18enne di Arce, venne ritrovato nel bosco dal fidanzato. Negli ultimi tempi nuovi dettagli emersipermesso di ricostruire quello che sarebbe successo dentro la caserma dei carabinieri dove, secondo un testimone, poi trovato morto, la ragazza fu vista entrare e non uscì più. Già durante la scorsa udienza che si è svolta venerdì 28 gennaio è emerso un dettaglio importante. Nel corso del processo che vede ildei carabinieri ed ex comandante della caserma di Arce Franco Mottola, la moglie Anna Maria, il figlio Marco e ilVincenzo Quatrale imputati per concorso in, secondo quanto ricostruito dal reparto di investigazioni ...

