La rabbia della sorella di Alessandro Basciano: "Lo fate passare come un mostro, vergogna!!" (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nel corso della quarantaduesima puntata del Grande Fratello Vip, andato in onda ieri, giovedì 17 febbraio 2022, Alfonso Signorini ha annunciato un provvedimento disciplinare nei confronti di Alessandro Basciano, colpevole di aver avuto atteggiamenti aggressivi e di non rispettare le regole del reality. Nello specifico, la causa scatenante, è stata un lite avvenuta nel tardo pomeriggio tra l'ex corteggiatore di Uomini e Donne nei confronti di Sophie e Alex Belli. Verso quest'ultimo, Alessandro si è avvicinato minacciosamente ed è stato trattenuto da Barù. Alessandro ha quindi ricevuto il primo provvedimento disciplinare dell'intera dell'edizione e per molti, il trattamento riservato al 30enne ligure, non è stato equo in riferimento ad altri concorrenti e dei comportamenti assunti altrettanto ...

