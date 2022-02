(Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo il buon debutto che ha sfiorato i 4 milioni di telespettatori, seconda puntata di “” in prima serata su Canale 5. Vanessa Incontrada è una detective con una dote speciale: un olfatto eccezionale che le permette di risolvere i delitti più intricati. Nel cast Francesco Arca, Desirée Noferini, Cecilia Dazzi, Giorgia Trasselli, Francesco Leone, Claudio Bigagli e Irene Ferri. Regia di Fabrizio Costa.– Episodio 2 “La Notte degli Imbrogli” C’è un nuovo delitto su cui far luce ad Arezzo, e colpiscemolto da vicino: la vittima è Asia Borghi, una ex compagna di scuola che il vicequestore aveva allontanato per un’antica ruggine. Perè ilche torna a ...

Advertising

GuidaTVPlus : 18-02-2022 21:46 #Canale5 Fosca Innocenti - PrimaTv #Poliziesco,commedia #Fiction #StaseraInTV - bubinoblog : FOSCA INNOCENTI: IL PASSATO BUSSA ALLA PORTA DI FOSCA MENTRE COSIMO STA PER PARTIRE - zazoomblog : Quando va in onda Fosca innocenti su Canale 5? - #Quando #Fosca #innocenti #Canale - QuiMediaset_it : RT @TeleConsiglio: Dunque, adesso l’abbiamo vista, giusto? La nostra Fosca Innocenti. Ovvero Vanessa Incontrada nel suo personaggio più rec… - LorenzoMainieri : Fosca Innocenti: alle 21:40 su Canale Cinque con @VaneIncontrada -

Ultime Notizie dalla rete : FOSCA INNOCENTI

Irene Ferri è un'attrice, volto protagonista della fiction di Canale 5. Sarà ospite anche a Verissimo sabato 18 febbraio 2022 nel salotto di Silvia Toffanin. Chi è Irene Ferri: esordi e carriera Irene Ferri è un attrice, classe 1972, nata a Roma sotto il ...Va in onda questa sera venerdì 18 febbraio alle 21:46 su Canale5 la prima puntata nuova serie, che vede protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca . La fiction, prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Fabrizio Costa , vanta nel cast, tra gli altri, anche Desirée ...Questa sera su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Fosca Innocenti, girata tra Arezzo e Roma. La capacità di riconoscere odori e profumi si rivela risolutiva in alcuni casi complessi, che ...Fosca Innocenti quando va in onda? Quando va in onda Fosca Innocenti su Canale 5? Debutta lo scorso venerdì 11 febbraio 2022 la prima puntata della fiction Mediaset con Vanessa Incontrada e Francesco ...