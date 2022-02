Draghi sulle sanzioni contro la Russia | “Non devono comprendere l’energia” Oggi vertice Nato sull’Ucraina

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Durante la conferenza stampa per presentare le misure adottate dal governo per contenere i rincari delle bollette, il presidente Marioha affrontato anche la situazione in Ucraina. Le tensioni geopolitiche influiscono sull’impennata dei prezzi del, e l’escalation potrebbe causare gravi problemi all’approvvigionamento energetico europeo. Questa sera il presidente del Consiglio parteciperà altra Stati Uniti,e Paesi europei, in cui si discuterà proprio delle possibilila, di cui potrebbe però essere vittima anche l’Italia, a causa della dipendenza energetica dal gas.la: “Non ...

Bonus ristrutturazione 2022 ancora sotto torchio. Il Governoè alla prese per smussare lo stop alla cessione del credito introdotto dal Decreto Sostegni ... Maggiori informazioninovità ...... 'PUTIN? INCONTRO CHIESTO DA LUI' Tanti i temi toccati da Marionella conferenza stampa ... Poi, dopo le indiscrezionitensioni di ieri, un breve commento con il sorriso stampato in faccia: "...Roma, 18 feb. (askanews) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi parteciperà questa sera a una riunione in modalità virtuale sulla crisi in Ucraina.Parteciperanno, tra gli altri, il ...(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Al momento una valutazione "sull'impatto quantitativo" delle ... Lo dice il premier Mario Draghi. Ragion per cui, aggiunge, "si sta anche studiando come l'Italia possa ...