“Da Ricciardi fake news su green pass”, interrogazione M5S (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dichiarazioni “ingannevoli” sul green pass. Il Movimento 5 Stelle presenta un’interrogazione parlamentare dopo l’apparizione di Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministero della Salute, a Che tempo che fa. Nel mirino anche Fabio Fazio, che non è intervenuto per correggere. “Nella puntata dello scorso 13 febbraio della trasmissione ‘Che tempo che fa’, in onda su Rai3, Walter Ricciardi, consigliere scientifico del Ministero della salute, ha fatto delle dichiarazioni in merito all’utilizzo delle certificazioni verdi Covid 19 ingannevoli rispetto alle indicazioni dello stesso Ministero”, si legge in un’interrogazione presentata al presidente e all’amministratore delegato della Rai la senatrice del Movimento 5 Stelle Maria Laura Mantovani, componente della ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dichiarazioni “ingannevoli” sul. Il Movimento 5 Stelle presenta un’parlamentare dopo l’apparizione di Walter, consigliere scientifico del ministero della Salute, a Che tempo che fa. Nel mirino anche Fabio Fazio, che non è intervenuto per correggere. “Nella puntata dello scorso 13 febbraio della trasmissione ‘Che tempo che fa’, in onda su Rai3, Walter, consigliere scientifico del Ministero della salute, ha fatto delle dichiarazioni in merito all’utilizzo delle certificazioni verdi Covid 19 ingannevoli rispetto alle indicazioni dello stesso Ministero”, si legge in un’presentata al presidente e all’amministratore delegato della Rai la senatrice del Movimento 5 Stelle Maria Laura Mantovani, componente della ...

Advertising

Annika593482531 : RT @LM13dec: @Carmen79097102 @valy_s Diffusori infami di #fakenews Non solo #ricciardi ma i vari servi/e di regime @myrtamerlino @gentilive… - filo_78 : RT @LM13dec: @Carmen79097102 @valy_s Diffusori infami di #fakenews Non solo #ricciardi ma i vari servi/e di regime @myrtamerlino @gentilive… - valy_s : RT @LM13dec: @Carmen79097102 @valy_s Diffusori infami di #fakenews Non solo #ricciardi ma i vari servi/e di regime @myrtamerlino @gentilive… - LM13dec : @Carmen79097102 @valy_s Diffusori infami di #fakenews Non solo #ricciardi ma i vari servi/e di regime @myrtamerlino… - giannizucco1 : @Adnkronos Ricciardi a breve lo sbatteranno in galera e butteranno via la chiave per tutte le fake news, i procurat… -