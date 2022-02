Caro bollette: nei palazzi pubblici possiamo permetterci ancora questo? La necessità di spegnere la luce quando non necessario (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nella foto una sala di palazzo ducale, Martina Franca. Aula comvegni del museo Pianelle. Luci accese. Vuota. L’esempio potrebbe essere tranquillamente mutuabile a qualsiasi edificio pubblico in Italia. possiamo permetterci ancora questi comportamenti? Ammesso che prima fossero possibili, la risposta oggi è no. Il Caro bollette riguarda anche i Comuni e per i parametri statistici, si pensi, la sola pubblica illuminazione costerà con questa ondata di aumenti il 44 per cento in più, in attesa poi della prossima bolletta. Ad esempio, nel caso della Comune di Martina Franca, si rasentano i due milioni di euro su base annua. Ecco, anche nei palazzi pubblici, quando non strettamente necessario, va spenta la luce. Come a ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nella foto una sala di palazzo ducale, Martina Franca. Aula comvegni del museo Pianelle. Luci accese. Vuota. L’esempio potrebbe essere tranquillamente mutuabile a qualsiasi edificio pubblico in Italia.questi comportamenti? Ammesso che prima fossero possibili, la risposta oggi è no. Ilriguarda anche i Comuni e per i parametri statistici, si pensi, la sola pubblica illuminazione costerà con questa ondata di aumenti il 44 per cento in più, in attesa poi della prossima bolletta. Ad esempio, nel caso della Comune di Martina Franca, si rasentano i due milioni di euro su base annua. Ecco, anche neinon strettamente, va spenta la. Come a ...

