Borsa | Milano fiacca con Ucraina | bene Banco Bpm

Advertising

Faido1Alessio : Borsa: Milano chiude in calo, Ftse Mib -0,6% - 24ORERadiocor : Borsa: la crisi Ucraina mette sotto pressione l'Europa, Milano chiude a -0,6% - Il Sole 24 ORE #ftse #borsa… - gianfrancomanco : RT @paninoelistino: Anche se non esplicitamente, sulle news di Fineco di oggi è citato la mia rubrica #PaninoeListino di ieri. Viva la BE!… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

A Madrid l'Ibex35 e' sceso dello 0,94%, con Mediaset Espana in controtendenza (+2,43%), quando ale azioni Mfe hanno chiuso in rosso ( - 1,98% le azioni A, - 2,18% le B). A Londra il Ftse100 e'...Nonostante la flessione di questa settimana, il Ftse100 delladi Londra ancora mantiene una performance positiva da inizio anno (+1,75%), mentre per gli altri listini la flessione si allarga. A ...(ANSA) - MILANO, 18 FEB - I segnali di aumento della tensione nella crisi Ucraina-Russia hanno appesantito l'ultima giornata della settimana delle Borse europee: Milano ha chiuso con l'indice Ftse Mib ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 feb - Le preoccupazioni per la situazione ... Nonostante la flessione di questa settimana, il Ftse100 della Borsa di Londra ancora mantiene una performance ...