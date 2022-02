Biden | Russia pronta ad attaccare Ucraina | Nato a fianco di Kiev

(Di sabato 19 febbraio 2022) "Crediamo che le truppe russe nei prossimi giorni possanol', anche la capitale. Lacerca pretesti perl', noi non dobbiamo commettere errori. In questo ...

infine ha detto che lacerca di provocare l'Ucraina e di creare 'false giustificazioni' per una guerra contro Kiev. La chiamata con gli alleati vedi anche Crisi- Ucraina, timori ...Il presidente americano, Joe, ha anche avuto un colloquio con il presidente del Consiglio, ...territoriale dell'Ucraina' e la prontezza a imporre 'severi costi economici se lainvade'. '...Joe Biden non usa mezzi termini ... hanno ordinato l’evacuazione dei civili in Russia e lanciato un appello alle armi sotto l’intensificarsi dei bombardamenti dell’artiglieria e lo scoppio di ...Lo ha sottolineato il presidente americano Joe Biden in un messaggio dalla Casa Bianca in cui ha ricordato le "ripetute violazioni del cessate fuoco con il tentativo Russia di provocare l'Ucraina".