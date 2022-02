Biathlon, Dominik Windisch: “Sono caduto nel primo giro e si è rotto anche un po’ il fucile” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dominik Windisch ha chiuso al quinto posto la mass start maschile di Biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, ottenendo così il miglior risultato individuale della sua stagione grazie ad una prestazione di alto livello sugli sci (5° tempo nel fondo sui 15 km) ed in termini di precisione al poligono. In una competizione caratterizzata dal vento e dai tanti errori, il 17/20 al tiro ha proiettato il 32enne altoatesino nelle posizioni di vertice in uscita dall’ultimo poligono e a meno di 30? dalla zona medaglie. La quinta posizione odierna rappresenta il miglior piazzamento di sempre ai Giochi per il settore maschile del Biathlon azzurro in questo format. “Sono molto contento. Volevo chiudere bene questa gara ma purtroppo Sono caduto nel ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022)ha chiuso al quinto posto la mass start maschile diai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, ottenendo così il miglior risultato individuale della sua stagione grazie ad una prestazione di alto livello sugli sci (5° tempo nel fondo sui 15 km) ed in termini di precisione al poligono. In una competizione caratterizzata dal vento e dai tanti errori, il 17/20 al tiro ha proiettato il 32enne altoatesino nelle posizioni di vertice in uscita dall’ultimo poligono e a meno di 30? dalla zona medaglie. La quinta posizione odierna rappresenta il miglior piazzamento di sempre ai Giochi per il settore maschile delazzurro in questo format. “molto contento. Volevo chiudere bene questa gara ma purtropponel ...

