Australia | il continente del futuro sotto un cielo ancestrale

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Un’isola più grande?dell’Europa, il sesto paese al mondo per estensione. L’è sterminata: 4.100 km da capo Nord-Ovest a capo Byron, situato sulla costa orientale, e 3.200 km in senso nord-sud, da capo York al promontorio di Wilson. Tanto grande quanto misteriosa, il nome stesso deriva dall’etimologia latina che significa “terra australe”, terra a sud dell’equatore, sconosciuta. La straordinaria geografia che la caratterizza rivela i misteri di una natura primordiale e selvaggia e un’identità culturale unica al mondo, che confonde la realtà con il “Tempo del sogno” degli Aborigeni, secondo la loro credenza il luogo in cui il passato, il presente e ilcoesistono. Un viaggio inpuò diventare una ricerca interiore, una connessione intima e spirituale con la natura, dai grandi spazi desertici dell’outback interno ...