Ucraina, Draghi: “Non si vede la de-escalation, restiamo pronti a ogni eventualità” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma – Ai confini tra Russia e Ucraina “sostanzialmente la situazione è quella di qualche giorno fa. Questi episodi che sembravano annunciare una de-escalation non sembrano essere presi seriamente, dobbiamo rimanere pronti ad ogni eventualità”. Lo dice il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al termine del Consiglio Europeo informale sulla crisi Ucraina, a Bruxelles. Nei confronti della Russia “la strategia deve essere fatta di due elementi – sottolinea il premier – il primo consiste nel riaffermare la nostra unità. E’ forse il fattore che più ha colpito la Russia. Inizialmente ci si poteva aspettare che avremmo preso posizioni diverse. Invece, nel corso di tutti questi mesi, siamo diventati sempre più uniti”. Oltre a rimanere uniti, sia in Europa che nell’Alleanza ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma – Ai confini tra Russia e“sostanzialmente la situazione è quella di qualche giorno fa. Questi episodi che sembravano annunciare una de-non sembrano essere presi seriamente, dobbiamo rimaneread”. Lo dice il presidente del Consiglio, Mario, al termine del Consiglio Europeo informale sulla crisi, a Bruxelles. Nei confronti della Russia “la strategia deve essere fatta di due elementi – sottolinea il premier – il primo consiste nel riaffermare la nostra unità. E’ forse il fattore che più ha colpito la Russia. Inizialmente ci si poteva aspettare che avremmo preso posizioni diverse. Invece, nel corso di tutti questi mesi, siamo diventati sempre più uniti”. Oltre a rimanere uniti, sia in Europa che nell’Alleanza ...

