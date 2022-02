Tirocini e stage non pagati, al Parlamento Ue bocciato l’emendamento M5s per vietarli: votano contro Iv, Forza Italia, Lega e Calenda (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tirocini e stage non retribuiti sono “una forma di sfruttamento dei giovani lavoratori e una violazione dei loro diritti”. Questa la posizione del Parlamento europeo inserita nel testo sull’equa retribuzione per Tirocini e apprendistati, approvato con con 580 voti favorevoli, 57 contrari e 55 astensioni. Il documento condanna la pratica dei Tirocini non retribuiti e invita la Commissione e gli Stati membri a proporre un quadro giuridico comune per garantire un’equa retribuzione per Tirocini e apprendistati. Non è stato però approvato al riguardo un emendamento del Movimento 5 Stelle, che proponeva proprio di vietarli: “Gli europarlamentari di Lega, Forza Italia, Italia Viva e Carlo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022)non retribuiti sono “una forma di sfruttamento dei giovani lavoratori e una violazione dei loro diritti”. Questa la posizione deleuropeo inserita nel testo sull’equa retribuzione pere apprendistati, approvato con con 580 voti favorevoli, 57 contrari e 55 astensioni. Il documento condanna la pratica deinon retribuiti e invita la Commissione e gli Stati membri a proporre un quadro giuridico comune per garantire un’equa retribuzione pere apprendistati. Non è stato però approvato al riguardo un emendamento del Movimento 5 Stelle, che proponeva proprio di: “Gli europarlamentari diViva e Carlo ...

Advertising

si996699 : RT @fattoquotidiano: Tirocini e stage non pagati, al Parlamento Ue bocciato l’emendamento M5s per vietarli: votano contro Iv, Forza Italia,… - fattoquotidiano : Tirocini e stage non pagati, al Parlamento Ue bocciato l’emendamento M5s per vietarli: votano contro Iv, Forza Ital… - Ticonsiglio : Eurofound: stage in Irlanda retribuiti 1600 Euro <p>Disponibili nuovi tirocini retribuiti in Irlanda con Eurofound.… - eurodeputatipd : RT @maxsmeriglio: Nell’anno europeo dei giovani diciamo basta agli #stage non remunerati, ai #tirocini insicuri e alle tragiche morti sul l… - agata09029117 : RT @marcoyespa: insegno in un centro di formazione professionale del tutto simile a quello frequentato dal ragazzo di udine e mi occupo da… -