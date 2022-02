Tempesta Dudley | venti a 90 km h nel nord dell' Inghilterra

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Il maltempo causato dallacolpisce lo Yorkshire, in, con raffiche di vento fino a 92 km/h (52 miglia) registrati al confine con la contea di Durham. Laha lasciato ...

Il maltempo causato dallacolpisce lo Yorkshire, in Inghilterra, con raffiche di vento fino a 92 km/h (52 miglia) registrati al confine con la contea di Durham. Laha lasciato senza elettricita' ...Il filmato, datato 17 febbraio, arriva dalla Gran Bretagna, investita dalla super, che ha creato danni anche nel resto del nord Europa. I forti venti, che hanno raggiunto i 200 chilometri orari, hanno reso il viaggio di questi passeggeri un vero e proprio incubo. 17 ...Il maltempo causato dalla tempesta Dudley colpisce lo Yorkshire, in Inghilterra, con raffiche di vento fino a 92 km/h (52 miglia) registrati ...L'aereo della Titan Airways, in arrivo da Lisbona con a bordo la squadra di Guardiola, è stato costretto ad atterrare nella vicina Liverpool, ...