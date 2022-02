SpaceX presenta un video sul viaggio per Marte: con la nuova tecnologia ci arriveremo in 45 giorni (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il problema riguardante l’esplorazione di Marte da parte degli umani, è legato sostanzialmente alla distanza che separa il Pianeta Rosso dalla Terra. Visto che il territorio marziano dista svariati chilometri da noi, c’è da mettere in conto un viaggio molto lungo, e ciò significa carburante in quantità esagerate, e soprattutto, la necessità di far restare nello spazio gli astronauti a lungo, con tutto ciò che ne deriva. Marte e SpaceX, 17/2/2022 – Computermagazine.itMa secondo Elon Musk, grazie alla sua compagnia spaziale privata SpaceX, a breve potremo raggiungere Marte in solo un mese e mezzo. Il tutto sarà reso possibile attraverso un metodo innovativo che permette ad una navicella di raggiungere Marte in tempi record. La tecnologia utilizzata ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il problema riguardante l’esplorazione dida parte degli umani, è legato sostanzialmente alla distanza che separa il Pianeta Rosso dalla Terra. Visto che il territorio marziano dista svariati chilometri da noi, c’è da mettere in conto unmolto lungo, e ciò significa carburante in quantità esagerate, e soprattutto, la necessità di far restare nello spazio gli astronauti a lungo, con tutto ciò che ne deriva., 17/2/2022 – Computermagazine.itMa secondo Elon Musk, grazie alla sua compagnia spaziale privata, a breve potremo raggiungerein solo un mese e mezzo. Il tutto sarà reso possibile attraverso un metodo innovativo che permette ad una navicella di raggiungerein tempi record. Lautilizzata ...

