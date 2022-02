Nuovo asfalto per le vie di Fregene e nuova pista ciclabile: lavori in via di ultimazione (Di giovedì 17 febbraio 2022) Fiumicino – In via di ultimazione i lavori di riasfaltatura di via Cervia e via della Pineta, a Fregene. Lo fa sapere, in una nota, l’assessore ai lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia, che spiega: “Sempre nello stesso quadrante sono in fase conclusiva anche i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile, che si fonderà con l’attuale pista che costeggia il lungomare e andrà a collegarsi con viale di Porto costeggiando la pineta monumentale di Fregene, regalando un favoloso spettacolo paesaggistico a chi la percorre”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 17 febbraio 2022) Fiumicino – In via didi riasfaltatura di via Cervia e via della Pineta, a. Lo fa sapere, in una nota, l’assessore aiPubblici del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia, che spiega: “Sempre nello stesso quadrante sono in fase conclusiva anche iper la realizzazione della, che si fonderà con l’attualeche costeggia il lungomare e andrà a collegarsi con viale di Porto costeggiando la pineta monumentale di, regalando un favoloso spettacolo paesaggistico a chi la percorre”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo ...

