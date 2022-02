No Vax tenta di aprire il portellone dell'aereo in volo e urla: 'Mentono sui vaccini' (Di giovedì 17 febbraio 2022) Un passeggero di un volo di Delta Air Lines ha tentato di aprire il portellone di emergenza dell'aereo nella speranza di attirare l'attenzione ed essere ripreso in un video mentre esponeva le sue ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 17 febbraio 2022) Un passeggero di undi Delta Air Lines hato diildi emergenzanella speranza di attirare l'attenzione ed essere ripreso in un video mentre esponeva le sue ...

