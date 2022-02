Napoli, è scontro commercianti-Comune: ricorso al Tar per la delibera sulla movida (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGli operatori della Confcommercio contro il Comune di Napoli: nell’incontro che si è tenuto oggi nella sede dell’organizzazione con gli esercenti delle zone della città interessata dall’ordinanza del Comune sull’orario della chiusura nel week-end di notte, i membri hanno deciso di presentare ricorso al TAR contro quella che è considerata un provvedimento inaccettabile sia dal punto di vista tecnico-giuridico che dell’efficacia. “Napoli – ha detto il presidente Fipe-Confcommercio Campania Massimo Di Porzio – è l’unica città di Italia interessata da un provvedimento liberticida ed intollerabile perché priva le nostre imprese della libera iniziativa economica, mortifica la vocazione turistico ricettiva della nostra città ed elimina uno dei tratti caratterizzanti del nostro ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGli operatori della Confcommercio contro ildi: nell’incontro che si è tenuto oggi nella sede dell’organizzazione con gli esercenti delle zone della città interessata dall’ordinanza delsull’orario della chiusura nel week-end di notte, i membri hanno deciso di presentareal TAR contro quella che è considerata un provvedimento inaccettabile sia dal punto di vista tecnico-giuridico che dell’efficacia. “– ha detto il presidente Fipe-Confcommercio Campania Massimo Di Porzio – è l’unica città di Italia interessata da un provvedimento liberticida ed intollerabile perché priva le nostre imprese della libera iniziativa economica, mortifica la vocazione turistico ricettiva della nostra città ed elimina uno dei tratti caratterizzanti del nostro ...

