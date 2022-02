Milleproroghe: governo battuto 4 volte. Draghi irritato: “Ora basta o tutti a casa”. E va da Mattarella (Di giovedì 17 febbraio 2022) Per quattro volte, nella notte fra mercoledì 16 e giovedì 17 febbraio, il governo è stato battuto nelle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera. Si parla di urla, spintoni e caos. Infuriato il premier, Mario Draghi, che ha convocato i capidelegazione di maggioranza per una strigliata che sa di ultimatum L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 17 febbraio 2022) Per quattro, nella notte fra mercoledì 16 e giovedì 17 febbraio, ilè statonelle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera. Si parla di urla, spintoni e caos. Infuriato il premier, Mario, che ha convocato i capidelegazione di maggioranza per una strigliata che sa di ultimatum L'articolo proviene da Firenze Post.

