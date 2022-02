Marinella, morta in soggiorno e scoperta dopo 2 anni: ora compaiono alcuni parenti (Di giovedì 17 febbraio 2022) Vissuta e morta sola. La triste storia della 70enne Marinella Beretta ha lasciato tutti sconvolti. Ma non è ancora finita: i parenti, in realtà, esistono. La storia di Marinella Beretta, la 70enne di Como trovata seduta – mummificata – in casa sua a due anni dal decesso, ha fatto il giro del Paese lasciando tutti L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 17 febbraio 2022) Vissuta esola. La triste storia della 70enneBeretta ha lasciato tutti sconvolti. Ma non è ancora finita: i, in realtà, esistono. La storia diBeretta, la 70enne di Como trovata seduta – mummificata – in casa sua a duedal decesso, ha fatto il giro del Paese lasciando tutti L'articolo proviene da Leggilo.org.

