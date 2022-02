LIVE Atletica, Lievin 2022 in DIRETTA: Marcell Jacobs vince ancora in 6?50! “Non sono cambiato, voglio i Mondiali” (Di giovedì 17 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.41 Chiude la gara Lavillenie: 5.71, niente da fare a 5.81. 21.40 Grandissimo salto dell’americano Nilsen: 5.81 nell’asta così come il brasiliano Braz che arriva al suo primato stagionale. 21.38 Probabilmente un tempo che si avvicinerà al record europeo Jacobs ce l’ha in programma per i Mondiali. 21.36 Il 27enne di Desenzano sul Garda ha dichiarato di voler vincere i Mondiali indoor di Belgrado e di non essere cambiato di una virgola dopo il successo olimpico: continua il duro lavoro per migliorarsi sempre di più. 21.35 Grande serenità nell’intervista per Jacobs che è sembrato tutto sommato soddisfatto di questa prova a Lievin. 21.34 Charleston l’ha messo alla prova: l’americano sigla un ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.41 Chiude la gara Lavillenie: 5.71, niente da fare a 5.81. 21.40 Grandissimo salto dell’americano Nilsen: 5.81 nell’asta così come il brasiliano Braz che arriva al suo primato stagionale. 21.38 Probabilmente un tempo che si avvicinerà al record europeoce l’ha in programma per i. 21.36 Il 27enne di Desenzano sul Garda ha dichiarato di volerre iindoor di Belgrado e di non esseredi una virgola dopo il successo olimpico: continua il duro lavoro per migliorarsi sempre di più. 21.35 Grande serenità nell’intervista perche è sembrato tutto sommato soddisfatto di questa prova a. 21.34 Charleston l’ha messo alla prova: l’americano sigla un ...

