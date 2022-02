LIVE Atletica, Lievin 2022 in DIRETTA: 6?53 di Marcell Jacobs in batteria! (Di giovedì 17 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.01 6?53 PER Marcell Jacobs! L’azzurro vince la sua batteria ed approda in finale insieme al francese Vicaut (6.59) e l’americano Charleston (6.61). 20.00 Ma è tempo della seconda batteria dei 60 metri! Marcell Jacobs scatta dalla corsia 5! Vediamo come si presenta il campione olimpico. 19.59 Anche il francese Sene e l’australiano Marschall superano la misura di 5.36 al secondo salto. 19.58 Sta per cominciare anche la gara del salto triplo maschile: il pole position il tedesco Hess che ha un record personale di 17.52. 19.56 Non un grandissimo tempo in batteria per Ronnie Baker: vedremo se lo statunitense alzerà i giri del motore in finale. 19.54 Bene anche lo statunitense Ludwig alla misura di 5.36. Errore per Lisek, Marschall e Sene. 19.52 ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.01 6?53 PER! L’azzurro vince la sua batteria ed approda in finale insieme al francese Vicaut (6.59) e l’americano Charleston (6.61). 20.00 Ma è tempo della seconda batteria dei 60 metri!scatta dalla corsia 5! Vediamo come si presenta il campione olimpico. 19.59 Anche il francese Sene e l’australiano Marschall superano la misura di 5.36 al secondo salto. 19.58 Sta per cominciare anche la gara del salto triplo maschile: il pole position il tedesco Hess che ha un record personale di 17.52. 19.56 Non un grandissimo tempo in batteria per Ronnie Baker: vedremo se lo statunitense alzerà i giri del motore in finale. 19.54 Bene anche lo statunitense Ludwig alla misura di 5.36. Errore per Lisek, Marschall e Sene. 19.52 ...

Advertising

SkySport : Jacobs contro Baker, super sfida nei 60 a Lievin. Stasera il meeting LIVE su Sky ? Appuntamento live su Sky Sport A… - sportli26181512 : Jacobs contro Baker, super sfida nei 60 a Lievin. Stasera il meeting LIVE su Sky: La prima super sfida. Il primo fa… - sportli26181512 : #Media #Notizie Jacobs ancora in gara sui 60m, la corsa in Francia live su Sky: Grande atletica leggera su Sky doma… - thewhitefly_ : Tornando a ieri oltre alla compagnia di nuovi e vecchi amici, all'aver riabbracciato @Segnoditerra_1 ho apprezzato… - infoitsport : LIVE Atletica, Orlen Cup Lodz 2022 in DIRETTA: 6.51 per Jacobs in batteria! Finale alle 19.55. Record italiano per… -