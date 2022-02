Lavoro: Sbarra 'dobbiamo rilanciare il nostro impegno sui temi della salute e della sicurezza' (Di giovedì 17 febbraio 2022) Milano, 17 feb. (Adnkronos) - "Noi dobbiamo fermare questa lunga scia di sangue, questa strage silenziosa. Abbiamo presentato al governo, al parlamento, una piattaforma unitaria che indica le nostre priorità: servono più controlli, più verifiche, più ispezioni nei luoghi di Lavoro e anche nei luoghi della formazione. Serve assumere ispettori del Lavoro, medici del Lavoro". Lo ha detto il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, riferendosi al tema della sicurezza sul Lavoro, a margine del congresso della Cisl Milano Metropoli tenutosi nell'auditorium Pime. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Milano, 17 feb. (Adnkronos) - "Noifermare questa lunga scia di sangue, questa strage silenziosa. Abbiamo presentato al governo, al parlamento, una piattaforma unitaria che indica le nostre priorità: servono più controlli, più verifiche, più ispezioni nei luoghi die anche nei luoghiformazione. Serve assumere ispettori del, medici del". Lo ha detto il segretario generaleCisl Luigi, riferendosi al temasul, a margine del congressoCisl Milano Metropoli tenutosi nell'auditorium Pime.

