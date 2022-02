Advertising

_Fonzv : 'Osimhen sta bene e il riscaldamento è andato bene' Giuntoli kittebiv - Napoli_Report : #Giuntoli a @SkySport: “Il provino di #Osimhen è andato bene, si sente bene e vuole giocare. #JuanJesus? Il mister… - napolista : #Giuntoli: «#Osimhen si sente bene, può giocare. Spero che il Napoli sia all’altezza dell’avversario» A Sky: «Non… - tuttonapoli : Giuntoli a Sky: “Osimhen sta bene, Juan Jesus per un motivo preciso. Su Elmas e Insigne…” - 100x100Napoli : Così Giuntoli -

Ultime Notizie dalla rete : Giuntoli Osimhen

Tutto Napoli

Queste le sue parole:? 'Bisogna valutarlo domattina, oggi l'ho lasciato a riposo proprio ... Denayer - Napoli: incontro in tempi stretti trae gli agenti CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO ...'Sarebbe una perdita importante quella di, ma hanno tante varianti ed è una squadra ... Denayer - Napoli: incontro in tempi stretti trae gli agenti CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB ...“Due partite belle e combattute, spero che non ci sia una favorita e che il Napoli sarà all’altezza di un avversario molto forte che quest’anno se non è in crisi è in trapasso epocale. E’ pur sempre u ...Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto prima della sfida col Barcellona ai microfoni di Sky Sport.