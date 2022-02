GF Vip, Alex crolla a piangere tra le braccia di Soleil: i due a letto insieme (Di giovedì 17 febbraio 2022) Qualche ora fa nella Casa del Grande Fratello Vip 6 ha avuto luogo una scena che ha dell’incredibile. Mentre Soleil Sorge era a letto, devastata dal mal di testa, è stata raggiunta da Alex Belli, che si è letteralmente buttato sopra di lei ed è scoppiato a piangere. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne l’ha stretto forte mentre l’uomo le rivelava di essere stato malissimo e che quando era fuori dalla Casa di Cinecittà, l’unica da cui provenivano parole buone nei suoi confronti era proprio Soleil. Persino Delia Duran (alla quale ha rinnovato il suo amore proprio l’altra notte, quando i due hanno fatto pace e sono finiti a letto insieme) non ha avuto parole gentili verso di lui, anzi: quando ne ha approfittato lo ha attaccato, dando retta a persone che di lui hanno ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 17 febbraio 2022) Qualche ora fa nella Casa del Grande Fratello Vip 6 ha avuto luogo una scena che ha dell’incredibile. MentreSorge era a, devastata dal mal di testa, è stata raggiunta daBelli, che si è letteralmente buttato sopra di lei ed è scoppiato a. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne l’ha stretto forte mentre l’uomo le rivelava di essere stato malissimo e che quando era fuori dalla Casa di Cinecittà, l’unica da cui provenivano parole buone nei suoi confronti era proprio. Persino Delia Duran (alla quale ha rinnovato il suo amore proprio l’altra notte, quando i due hanno fatto pace e sono finiti a) non ha avuto parole gentili verso di lui, anzi: quando ne ha approfittato lo ha attaccato, dando retta a persone che di lui hanno ...

Advertising

anticipazionitv : Il gieffino si spinge sempre più in là con #deliaduran e #soleil ?? La regia interviene ???? - MondoTV241 : GF Vip, 'Non scherzare con me' rissa sfiorata tra Alessandro Basciano ed Alex Belli (VIDEO) #alessandrobasciano… - AlexTrekaRuspa : #gfvip da quando è entrato Alex la diretta è solo su di lui e la sua 'EX', e noi ci becchiamo tutti i suoi PIPPONI. Benvenuti a PIPPONI VIP - blogtivvu : Alessandro “minaccia” Alex perché ride con Sophie: “Ti lancio un peso, non farmi perdere il controllo!”, scoppia il… - Camilla31281064 : @gf_vip_news Sole non ha bisogno di Alex per le clip?? -