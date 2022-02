Barcellona-Napoli, formazioni / Gioca Osimhen. A sinistra Juan Jesus, in porta Meret (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il Napoli ha ufficializzato la formazione scelta da Luciano Spalletti per il match contro il Barcellona, valido per l’Europa League. In porta il ballottaggio è stato vinto da Alex Meret. Difesa schierata con Di Lorenzo, Rrahmani e Koulibaly centrali e Juan Jesus al posto di Mario Rui. In mediana Anguissa e Fabian. La novità è Osimhen, che è pienamente recuperato dal sovraccarico al ginocchio che ieri gli ha impedito di allenarsi: il centravanti sarà lui, con alle spalle Elmas, Zielinski e Insigne. Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus, Anguissa, Fabian, Elmas, Zielinski, Insigne, Osimhen. All: Spalletti. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ilha ufficializzato la formazione scelta da Luciano Spalletti per il match contro il, valido per l’Europa League. Inil ballottaggio è stato vinto da Alex. Difesa schierata con Di Lorenzo, Rrahmani e Koulibaly centrali eal posto di Mario Rui. In mediana Anguissa e Fabian. La novità è, che è pienamente recuperato dal sovraccarico al ginocchio che ieri gli ha impedito di allenarsi: il centravanti sarà lui, con alle spalle Elmas, Zielinski e Insigne., Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly,, Anguissa, Fabian, Elmas, Zielinski, Insigne,. All: Spalletti. L'articolo ilsta.

