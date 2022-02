Una donna senza cognome è una donna qualunque (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Le testate giornalistiche mostrano una tendenza costante a riportare i nomi delle donne di cui raccontano senza accompagnarli al cognome, alla competenza o a un ruolo che non sia l’identità funzionale familiare. L’atto di rimuovere una parte del nome e di presentare l’individuo solo in relazione al suo ruolo familiare non è casuale, piuttosto è il prodotto di un sistema ordinato capace di riprodursi e conscio di quanto i meccanismi comunicativi possano influenzare la percezione del gruppo umano a cui quell’individuo appartiene. Si parla di donne, sempre raccontate, mai rappresentate. Madri, figlie, sorelle queste sono le indicazioni che vengono fornite per indicare le donne di cui si fa menzione. Il cognome, l’identità minima in buona sostanza, viene spesso omesso. Il cognome mancante L’assenza di ... Leggi su robadadonne (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Le testate giornalistiche mostrano una tendenza costante a riportare i nomi delle donne di cui raccontanoaccompagnarli al, alla competenza o a un ruolo che non sia l’identità funzionale familiare. L’atto di rimuovere una parte del nome e di presentare l’individuo solo in relazione al suo ruolo familiare non è casuale, piuttosto è il prodotto di un sistema ordinato capace di riprodursi e conscio di quanto i meccanismi comunicativi possano influenzare la percezione del gruppo umano a cui quell’individuo appartiene. Si parla di donne, sempre raccontate, mai rappresentate. Madri, figlie, sorelle queste sono le indicazioni che vengono fornite per indicare le donne di cui si fa menzione. Il, l’identità minima in buona sostanza, viene spesso omesso. Ilmancante L’asdi ...

GiovaQuez : Un paziente no vax, positivo al Covid, ha aggredito un'infermiera all'Ospedale San Camillo di Roma. Dopo essersi ag… - poliziadistato : Mentre Alessandro le parlava per distrarla, Yuri è riuscito rapidamente a fermarla. Una donna che minacciava di get… - myrtamerlino : L'Europa è #donna. Questa foto è un pezzo di storia, figlia di un cammino fatto da milioni di altre prima di noi. L… - fisco24_info : Pordenone, esplosione in attività commerciale: morta una donna: (Adnkronos) - L'esplosione questa mattina a Pinzano… - Emergenza24 : RT @OmarNews24: 16 02 22 WEBGIORNALE FLASH. INCENDIO A PINZANO DECEDUTA UNA DONNA. IL SERVIZIO -