Tumori ovarici | una ricerca dell’Istituto Mario Negri apre nuovi scenari terapeutici

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ranica. I risultati di uno studio, condotto presso l’Istituto di Ricerche Farmacologiche, sono stati pubblicati sull’autorevole rivista Cancer Research. I dati hanno evidenziato che alcunipresentano alti livelli di due proteine che regolano l’attività dei mitocondri, la centrale energetica delle cellule. Questa peculiarità li rende sensibili a una nuova classe di farmaci,ndo così. Si tratta di un risultato importante per lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche per un tipo di tumore che è tra i più difficili da curare. Infatti il tasso di sopravvivenza per le donne con carcinoma ovarico è tuttora molto basso ed è aggravato da uno sviluppo silente che porta a una diagnosi spesso tardiva, ...