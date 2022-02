Spalletti a Sky: “Maradona tiferà per noi. Abbiamo un esame da superare per i tifosi” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Alla vigilia di Barcellona–Napoli, Luciano Spalletti ha analizzato la sfida in conferenza stampa. Dalla pancia del Camp Nou, poi, il tecnico ha parlato anche a Sky Sport del tipo di partita che dovranno affrontare i suoi per uscire indenni e provare, poi, a superare il turno. “Solo uno potrà fare la differenza, ma guarderà la gara dalla tribuna del paradiso dei fuoriclasse, ed è Maradona. Come ha fatto sempre nella sua vita poi prenderà posizione e sono convinto che tiferà Napoli“. Come sta Osimhen? “Bisogna valutarlo domani perché oggi l’ho lasciato a riposo per vedere cosa accade a questo gonfiore che gli si è verificato stanotte. Stamani c’era il dubbio e l’ho lasciato a riposo. Le alternative sono di discreto livello”. Napoli Spalletti (Getty Images)Spalletti: “Gara da ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Alla vigilia di Barcellona–Napoli, Lucianoha analizzato la sfida in conferenza stampa. Dalla pancia del Camp Nou, poi, il tecnico ha parlato anche a Sky Sport del tipo di partita che dovranno affrontare i suoi per uscire indenni e provare, poi, ail turno. “Solo uno potrà fare la differenza, ma guarderà la gara dalla tribuna del paradiso dei fuoriclasse, ed è. Come ha fatto sempre nella sua vita poi prenderà posizione e sono convinto cheNapoli“. Come sta Osimhen? “Bisogna valutarlo domani perché oggi l’ho lasciato a riposo per vedere cosa accade a questo gonfiore che gli si è verificato stanotte. Stamani c’era il dubbio e l’ho lasciato a riposo. Le alternative sono di discreto livello”. Napoli(Getty Images): “Gara da ...

