Referendum cannabis bocciato | è inammissibile

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ilsulla. La bocciatura è stata annunciata dal presidente della Corte Costituzionale, Giuliano Amato. Il quesito referendario proponeva di intervenire sia sul piano della rilevanza penale sia su quello delle sanzioni amministrative. “Abbiamo dichiaratoilsulle sostanze stupefacenti, non sulla. Il quesito è articolato in tre sottoquesiti ed il primo prevede che scompaia, tra le attività penalmente punite, la coltivazione delle sostanze stupefacenti di cui alle tabelle 1 e 3, che non includono neppure lama includono il papavero, la coca, le cosidette droghe pesanti. Già questo sarebbe sufficiente a farci violare obblighi internazionali”, spiega Amato. L'articolo proviene ...

