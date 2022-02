PRIMAVERA KO A TESTA ALTA CON LA CAPOLISTA | DOPPIA VITTORIA DELLE GIOVANI RAMARRE (Di mercoledì 16 febbraio 2022) PRIMAVERA: Parma-Pordenone 2-0UNDER 19 femminile: Virtus Padova-Pordenone 0-13 (Prekaj 4, Perego 3, Nuzzi 3, Circosta 2, Sossai)UNDER 17: Pordenone-Venezia 2-3 (Secli 2)UNDER 17 femminile: Triestina-Pordenone 0-5 (Volpatti 2, Guizzo 2, Termentini)UNDER 16: Cittadella-Pordenone 2-0UNDER 15: Cittadella-Pordenone 2-1 (Tiozzo)UNDER 14: Pordenone-Südtirol A 6-2 (Vecchiato 3, Turolo, Galloro, Savorgnani) I tabellini: PRIMAVERA: Parma-Pordenone 2-0 GOL: 42’ pt Sits; 13’ st De Rinaldis.PARMA: Rossi, Agostinelli, Aissaoui (Vona), Valenti, Mallamo, Circati (Farucci), Costanza (Basili), De Rinaldis, Marconi, Sementa (Lusha), Sits. All. Beggi.PORDENONE: Sfriso, Armani, Cocetta, Plai, Maset, Grassi (Pinton), Movio (Comand), Turchetto (Rossitto), Vanzo (Ndreu), Zanotel, Music (Destito). All. Lombardi. ARBITRO: Saia di Palermo. UNDER 19 femminile: Virtus ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 16 febbraio 2022): Parma-Pordenone 2-0UNDER 19 femminile: Virtus Padova-Pordenone 0-13 (Prekaj 4, Perego 3, Nuzzi 3, Circosta 2, Sossai)UNDER 17: Pordenone-Venezia 2-3 (Secli 2)UNDER 17 femminile: Triestina-Pordenone 0-5 (Volpatti 2, Guizzo 2, Termentini)UNDER 16: Cittadella-Pordenone 2-0UNDER 15: Cittadella-Pordenone 2-1 (Tiozzo)UNDER 14: Pordenone-Südtirol A 6-2 (Vecchiato 3, Turolo, Galloro, Savorgnani) I tabellini:: Parma-Pordenone 2-0 GOL: 42’ pt Sits; 13’ st De Rinaldis.PARMA: Rossi, Agostinelli, Aissaoui (Vona), Valenti, Mallamo, Circati (Farucci), Costanza (Basili), De Rinaldis, Marconi, Sementa (Lusha), Sits. All. Beggi.PORDENONE: Sfriso, Armani, Cocetta, Plai, Maset, Grassi (Pinton), Movio (Comand), Turchetto (Rossitto), Vanzo (Ndreu), Zanotel, Music (Destito). All. Lombardi. ARBITRO: Saia di Palermo. UNDER 19 femminile: Virtus ...

Advertising

udine20 : PRIMAVERA KO A TESTA ALTA CON LA CAPOLISTA | DOPPIA VITTORIA DELLE GIOVANI RAMARRE - - GennaroSpinaa : 7 vittorie, 1 pareggio nelle ultime 9 per la Primavera, peccato per il Derby perso. Hanno rialzato la testa e ora s… - radekulovic : Vedervi dire testa a Sassuolo mercoledì è una passerella, mettete la primavera, è proprio da coglioni, mi innervosi… - emilio_giuliano : #sampnapoli #primavera pareggio 1a1 con gran colpo di testa di #Cioffi su cross al bacio di #Mane' - FValguarnera : @spighissimo @MariaSemeraro19 Che Putin veda le ex repubbliche sovietiche come stati vassalli è fuor di dubbio, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : PRIMAVERA TESTA Giustizia, Salvini incassa il sì ai referendum ed esulta: "Vittoria!" Sarà una primavera di liberazione, se gli organi di informazione, a cominciare da quelli del ... commentano Maurizio Turco e Irene Testa, segretario e tesoriere del Partito Radicale. "Ipocrisia da ...

Calcio in tv oggi: programma del 17 febbraio 2022 - Calciomagazine ...campionato greco é reduce dal successo casalingo di misura contro l'AEK ed é largamente in testa, a ...Plate - Patronato (Campionato argentino) - SPORTITALIA 12.30 Verona - SPAL (Campionato Primavera) - ...

Primavera 2, Parma e Lazio in testa - Lega B Lega B PRIMAVERA, Grande rimonta viola: 3-1 all'Inter La Fiorentina Primavera torna al successo e archivia il pesante ko contro la Juventus: i viola, a quattro giorni dal 4-0 subito dai bianconeri, rialzano la testa nel match infrasettimanale contro ...

PRIMAVERA, Rimonta viola, 3-1 all'Inter La Fiorentina Primavera torna al successo e archivia il pesante ko contro la Juventus: i viola, a quattro giorni dal 4-0 subito dai bianconeri, rialzano la testa nel match infrasettimanale contro ...

Sarà unadi liberazione, se gli organi di informazione, a cominciare da quelli del ... commentano Maurizio Turco e Irene, segretario e tesoriere del Partito Radicale. "Ipocrisia da ......campionato greco é reduce dal successo casalingo di misura contro l'AEK ed é largamente in, a ...Plate - Patronato (Campionato argentino) - SPORTITALIA 12.30 Verona - SPAL (Campionato) - ...La Fiorentina Primavera torna al successo e archivia il pesante ko contro la Juventus: i viola, a quattro giorni dal 4-0 subito dai bianconeri, rialzano la testa nel match infrasettimanale contro ...La Fiorentina Primavera torna al successo e archivia il pesante ko contro la Juventus: i viola, a quattro giorni dal 4-0 subito dai bianconeri, rialzano la testa nel match infrasettimanale contro ...